Мэр Пензы вновь заявил о необходимости федеральной программы по расселению ветхого жилья Общество

Пенза, 25 августа 2018. PenzaNews. Федеральная программа переселения граждан из аварийного жилого фонда необходима. Такое мнение вновь высказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев по итогам рабочего визита в Липецк на заседание Союза российских городов в пятницу, 24 августа.

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По его словам, к этой же точке зрения склоняются все участники общественной организации.

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«Продолжая работу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья у себя в городах, все рассчитывают на поддержку федерального центра. Участники встречи внесли свои предложения по этому вопросу. Планируется, что они будут переданы в профильный общественный совет при Минстрое России», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на заседании Союза российских городов в феврале 2017 года глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выступил с инициативой обратиться за помощью в расселении ветхих домов к правительству России.

Он аргументировал это тем, что проблему расселения многоквартирных домов, имеющих износ более 60–80%, будет крайне сложно решить без государственной поддержки.