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Мэр Пензы вновь заявил о необходимости федеральной программы по расселению ветхого жилья

10:42 | 25.08.2018 | Общество

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Пенза, 25 августа 2018. PenzaNews. Федеральная программа переселения граждан из аварийного жилого фонда необходима. Такое мнение вновь высказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев по итогам рабочего визита в Липецк на заседание Союза российских городов в пятницу, 24 августа.

Мэр Пензы вновь заявил о необходимости федеральной программы по расселению ветхого жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, к этой же точке зрения склоняются все участники общественной организации.

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«Продолжая работу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья у себя в городах, все рассчитывают на поддержку федерального центра. Участники встречи внесли свои предложения по этому вопросу. Планируется, что они будут переданы в профильный общественный совет при Минстрое России», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на заседании Союза российских городов в феврале 2017 года глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выступил с инициативой обратиться за помощью в расселении ветхих домов к правительству России.

Он аргументировал это тем, что проблему расселения многоквартирных домов, имеющих износ более 60–80%, будет крайне сложно решить без государственной поддержки.

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