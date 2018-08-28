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На ремонт пензенских лагерей из муниципальных бюджетов намечено направить 60 млн. рублей

08:32 | 28.08.2018 | Общество

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Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Более 60 млн. рублей планируется выделить из бюджетов муниципальных образований Пензенской области на ремонт, модернизацию и реконструкцию детских лагерей к началу оздоровительной кампании 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На ремонт пензенских лагерей из муниципальных бюджетов намечено направить 60 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, из бюджета Пензы намечено профинансировать капитальный ремонт оздоровительных лагерей «Юность» и «Строитель».

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В Лунинском районе предполагается изыскать деньги на строительство нового корпуса в «Лесной сказке», в Кузнецком — на восстановление столовой лагеря «Ласточка».

Из бюджета Кузнецка намечено выделить средства на разработку проектно-сметной документации на ремонт медпункта ДОЛ «Луч» и кровли жилого корпуса.

Установку системы водоснабжения и канализации, оборудование бассейна в ДОЛ «Березка» планируется провести в Каменском районе.

Приведение в порядок корпусов, душевых и столовых в лагерях «Солнечная поляна» и «Чайка» намечено в Сердобском районе.

Кроме того, АО «Сельская здравница» разрабатывает архитектурную концепцию и проектно-сметную документацию на реконструкцию корпусов в ДОЛ «Белка». Завершить эту работу планируется в сентябре 2018 года.

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