На ремонт пензенских лагерей из муниципальных бюджетов намечено направить 60 млн. рублей Общество

Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Более 60 млн. рублей планируется выделить из бюджетов муниципальных образований Пензенской области на ремонт, модернизацию и реконструкцию детских лагерей к началу оздоровительной кампании 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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В частности, из бюджета Пензы намечено профинансировать капитальный ремонт оздоровительных лагерей «Юность» и «Строитель».

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В Лунинском районе предполагается изыскать деньги на строительство нового корпуса в «Лесной сказке», в Кузнецком — на восстановление столовой лагеря «Ласточка».

Из бюджета Кузнецка намечено выделить средства на разработку проектно-сметной документации на ремонт медпункта ДОЛ «Луч» и кровли жилого корпуса.

Установку системы водоснабжения и канализации, оборудование бассейна в ДОЛ «Березка» планируется провести в Каменском районе.

Приведение в порядок корпусов, душевых и столовых в лагерях «Солнечная поляна» и «Чайка» намечено в Сердобском районе.

Кроме того, АО «Сельская здравница» разрабатывает архитектурную концепцию и проектно-сметную документацию на реконструкцию корпусов в ДОЛ «Белка». Завершить эту работу планируется в сентябре 2018 года.