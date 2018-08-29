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В Пензенской области частному центру выделено 800 тыс. рублей на реабилитацию наркоманов

09:55 | 29.08.2018 | Общество

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Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. 800 тыс. рублей выделено из бюджета Пензенской области компании «Школа независимости» на организацию курса социальной реабилитации для потребителей наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

В Пензенской области частному центру выделено 800 тыс. рублей на реабилитацию наркоманов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, за счет этих средств в текущем году реабилитацию смогут пройти 10 наркозависимых граждан, для которых этот курс будет бесплатным.

Согласно представленным сведениям, негосударственный реабилитационный центр ООО «Школа незаивисимости» расположен в селе Нижний Шкафт Никольского района.

В первой половине 2018 года по результатам конкурсного отбора он был определен поставщиком услуг по социальной реабилитации наркозависимых.

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