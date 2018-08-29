В Пензенской области частному центру выделено 800 тыс. рублей на реабилитацию наркоманов Общество

Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. 800 тыс. рублей выделено из бюджета Пензенской области компании «Школа независимости» на организацию курса социальной реабилитации для потребителей наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

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По данным ведомства, за счет этих средств в текущем году реабилитацию смогут пройти 10 наркозависимых граждан, для которых этот курс будет бесплатным.

Согласно представленным сведениям, негосударственный реабилитационный центр ООО «Школа незаивисимости» расположен в селе Нижний Шкафт Никольского района.

В первой половине 2018 года по результатам конкурсного отбора он был определен поставщиком услуг по социальной реабилитации наркозависимых.