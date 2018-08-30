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Вице-мэр Пензы раскритиковал асфальт на улице Циолковского, уложенный после ремонта сетей

08:50 | 30.08.2018 | Общество

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Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин подверг критике благоустройство после ремонта теплосетей на улице Циолковского, отремонтированной по программе «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году.

Вице-мэр Пензы раскритиковал асфальт на улице Циолковского, уложенный после ремонта сетей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Качество восстановленного покрытия не соответствует никаким стандартам. Надо все исправить», — сказал он, обращаясь к представителю ресурсоснабжающей организации в ходе заседания штаба по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в минувшую среду, 29 августа.

Также в ходе совещания обсудили объем работ, выполненных за неделю.

Вице-мэр обратил внимание подрядных организаций, которые укладывают тротуарную плитку, на необходимость повысить темпы, в частности, на улице Максима Горького.

«В выходные дни транспортный поток заметно снижается и есть возможность работать без помех. Нужно воспользоваться этим», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба городской администрации.

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