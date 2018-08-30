Вице-мэр Пензы раскритиковал асфальт на улице Циолковского, уложенный после ремонта сетей Общество

Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин подверг критике благоустройство после ремонта теплосетей на улице Циолковского, отремонтированной по программе «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году.

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«Качество восстановленного покрытия не соответствует никаким стандартам. Надо все исправить», — сказал он, обращаясь к представителю ресурсоснабжающей организации в ходе заседания штаба по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в минувшую среду, 29 августа.

Также в ходе совещания обсудили объем работ, выполненных за неделю.

Вице-мэр обратил внимание подрядных организаций, которые укладывают тротуарную плитку, на необходимость повысить темпы, в частности, на улице Максима Горького.

«В выходные дни транспортный поток заметно снижается и есть возможность работать без помех. Нужно воспользоваться этим», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба городской администрации.