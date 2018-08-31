Для решения проблемы дольщиков в Пензенской области делается все возможное — Лидин Общество

Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин считает, что для решения проблемы обманутых дольщиков на территории субъекта федерации делается все возможное.

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«Я бы хотел подчеркнуть, что, несмотря на попытки перевести этот вопрос — решение этих проблем — в политическую плоскость, и губернатор [Иван Белозерцев], и правительство Пензенской области, и депутатский корпус создают правовую основу решения этой проблемы. Мы уже принимаем не первый нормативный правовой акт, который позволяет юридически грамотно, обоснованно решить эту проблему — это и выделение бесплатных земельных участков, и […] компенсация расходов на наем жилья, и предоставление субсидий застройщикам, которые будут решать этот вопрос. И в ближайшее время они приступят к реализации этого проекта», — сказал он в ходе 11-й очередной сессии регионального парламента, состоявшейся в пятницу, 31 августа.

Валерий Лидин заверил, что гражданам, которые «попали в эту неприятную ситуацию», будет оказана поддержка.

«Делается все возможное, чтобы эту проблему решить в нашей Пензенской области, и она будет решена. Я хотел бы обратиться ко всем политическим силам, чтобы сообща в правовом поле решать эту проблему в интересах граждан», — добавил лидер пензенских единороссов.