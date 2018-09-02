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В сквере рядом с пединститутом в Пензе подготовлены основания под тематические площадки

12:25 | 02.09.2018 | Общество

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Пенза, 2 сентября 2018. PenzaNews. Основания под игровую и спортивную площадки, а также под зону для проведения массовых мероприятий подготовлены на территории сквера, который в дальнейшем планируется назвать «Молодежный», около педагогического института имени В.Г. Белинского в Пензе.

В сквере рядом с пединститутом в Пензе подготовлены основания под тематические площадки

Фото: Penza-gorod.ru

В воскресенье, 2 сентября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил место работ. В настоящий момент там ведется кронирование зеленых насаждений и спил больных деревьев.

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«Мы понимаем, что объект находится на стадии ремонта, но территорию вдоль пешеходных зон нужно привести в порядок: убрать спиленные деревья, сухие ветви, камни, мусор, завезти чернозем», — сказал он представителю подрядной организации.

Затем мэр проверил ход работ на территории, отведенной под сквер Учителя. Там выполнены работы по устройству основания многофункциональной площадки с резиновым покрытием, обустроены зоны под стенды с подсветкой.

Также Виктор Кувайцев осмотрел улицу Попова, участок которой расширяют в рамках капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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