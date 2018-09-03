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В Пензенской области решено комплексно развивать движение «Юнармия»

12:14 | 03.09.2018 | Общество

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Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Комплексное развитие всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» планируется в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области решено комплексно развивать движение «Юнармия». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ребята с удовольствием вступают [в «Юнармию»], но целостной, продуманной, системной программы у нас нет — разовые мероприятия», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 3 сентября.

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Он поручил заместителю председателя правительства региона Олегу Ягову и главе областного Минобразования Александру Воронкову подготовить программу проведения военно-патриотических мероприятий с участием членов организации и просчитать, какие средства нужны на их проведение.

Для разработки программы Иван Белозерцев призвал создать проектный офис, в который рекомендовал включить действующих военнослужащих и тех, кто уже ушел на заслуженный отдых.

«Мы будем утверждать бюджет на очередной финансовый год в октябре–ноябре, рассматривать. Нужно заложить определенные средства на программу развития военно-патриотического воспитания. Надо возродить проведение военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок», — пояснил губернатор.

Он сообщил, что на базе лингвистической гимназии №6 в Пензе будет открыт юнармейский класс по просьбе главнокомандующего сухопутными войсками РФ генерала-полковника Олега Салюкова, который является выпускником этого учебного учреждения.

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