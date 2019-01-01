Белозерцев рассчитывает, что Пензенской области в 2019 году выделят на дороги больше Общество

Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев рассчитывает на увеличение финансирования из федерального бюджета на ремонт дорог в Пензенской области в 2019 году.

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«Работа, проведенная в прошлом году, [...] позволяет рассчитывать в 2019 году на увеличение финансовых ресурсов на реализацию крупных проектов в области дорожного строительства и ремонта мостов», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 3 сентября.

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Он отметил, что 680 млн. рублей планируется получить из федерального бюджета в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Кроме того, по словам губернатора, ожидается выделение 2 млрд. 100 млн. рублей на реконструкцию дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной и 1 млрд. 400 млн. рублей на Бакунинский мост.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы получить 350 млн. рублей на путепровод в районе Селиксы. Там нужно делать развязку», — добавил Иван Белозерцев.