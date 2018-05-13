Максим Соколов и Иван Белозерцев обсудили ремонт пензенских дорог и мостов Общество

Пенза, 13 мая 2018. PenzaNews. Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензенской области стала главной темой встречи и.о. министра транспорта России Максима Соколова, который 12 мая посетил с рабочим визитом соседний регион — Мордовию, и губернатора Ивана Белозерцева.

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Руководитель субъекта РФ доложил, что все конкурсные процедуры по проекту «БКД» были проведены в срок, подрядные организации начали работы.

Как сообщает пресс-служба облправительства, также Иван Белозерцев вновь обратился к Максиму Соколову с просьбой о поддержке двух крупных проектов по реконструкции Бакунинского и Бригадирского мостов и выделении средств из федерального бюджета.

При этом информация о достигнутых договоренностях не уточняется.

21 ноября 2017 года министр транспорта России Максим Соколов принял участие в торжественном открытии Свердловского моста в Пензе после реконструкции.

В рамках рабочего визита глава ведомства также ознакомился с проектом реконструкции дороги из Тепличного в Терновку, предусматривающим ремонт Бригадирского моста, и реализацией программы «БКД».