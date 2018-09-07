Документы на ввод дома для детей-сирот в Заре готовы — вице-мэр Общество

Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. Необходимые документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию нового многоквартирного дома для детей-сирот, построенного в микрорайоне Заря, подготовлены. Об этом заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов проинформировал мэра Виктора Кувайцева в ходе выездного совещания, состоявшегося в минувший четверг, 6 сентября.

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Он сообщил, что также, в соответствии с проектом, выполнено благоустройство прилегающей территории.

В ходе выезда на место Виктор Кувайцев и Магомед Агамагомедов посетили стройплощадку второго дома, где кирпичная кладка осуществляется на уровне пятого этажа, монтируются оконные конструкции и завершаются электромонтажные работы.

Предполагается, что со следующей недели подрядная организация начнет внутренние работы.

Как отметил мэр, весь комплекс работ нужно завершить к концу октября.

«В это время нужно ввести дом в эксплуатацию», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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Согласно данным портала госзакупок, 12 мая 2017 года управление капитального строительства Пензы в лице начальника Игоря Умнова и МУП «Пензгорстройзаказчик» в лице директора Вадима Боринштейна заключили муниципальный контракт на строительство в Заре трех домов для детей-сирот по 50 квартир в каждом.

Его цена составила 170 млн. 598 тыс. 750 рублей.

Она определена исходя из общей площади 150 квартир в соответствии с техническим заданием по 32 тыс. 495 рублей в текущих ценах за 1 кв. метр.

Генеральный подрядчик должен выполнить весь объем работ по контракту до конца марта 2019 года.