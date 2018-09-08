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Олег Климанов поздравил жителей с 60-летием Заречного

13:01 | 08.09.2018 | Общество

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Заречный, 8 сентября 2018. PenzaNews. Глава города Олег Климанов поздравил жителей с 60-летием Заречного Пензенской области.

Олег Климанов поздравил жителей с 60-летием Заречного

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Этот праздник объединяет всех, кто любит Заречный, гордится им и активно участвует в жизни города, стремясь своим профессиональным трудом, творчеством и общественной деятельностью способствовать его всестороннему развитию и процветанию», — отметил он.

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Олег Климанов адресовал слова особой признательности тем, кто стоял у истоков создания закрытого административно-территориального образования.

«Они заложили основы благополучия Заречного, дали мощный импульс к его дальнейшему росту и совершенствованию, помогли сформировать неповторимый облик любимого города, обеспечить в нем достойные условия для жизни, работы, воспитания детей. Являясь настоящими созидателями, эти люди и по сей день остаются ярчайшим примером для каждого неравнодушного зареченца», — добавил глава города.

Он выразил уверенность в том, что общими усилиями Заречный удастся сделать еще более красивым, комфортным и успешным городом.

«Горячо желаю всем зареченцам удачи в добрых начинаниях, неугасающей энергии, инициативности и искреннего энтузиазма!» — цитирует Олега Климанова управление общественных связей города.

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