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Виктор Кувайцев провел в Пензе совещание по подготовке к Новому году

17:49 | 11.09.2018 | Общество

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Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев провел совещание со своими заместителями, главами администраций районов Пензы, начальниками управлений, иных органов самоуправления и руководителями МУПов по вопросам подготовки города к Новому году.

Виктор Кувайцев провел в Пензе совещание по подготовке к Новому году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первой темой обсуждения стал выбор площадки для основных торжеств.

Виктор Кувайцев предложил с учетом опыта прошлого года остановиться на площади имени В.И. Ленина, которая в настоящее время закрыта на реконструкцию.

«К этому времени капитальный ремонт объекта завершится. Кабель под электричество уже проложен, будет сделано хорошее освещение», — отметил он.

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В ходе совещания также была высказана идея залить на площади каток, установить домик Деда Мороза и инсталляцию в вице цифр «2019».

Кроме того, мэр поддержал предложение оборудовать каток на Фонтанной площади.

«В отличие от площади Ленина, здесь могут возникнуть вопросы с освещением. Проводите ревизию. На объекте нужно обеспечить оптимальную видимость в темное время суток», — обратился он к подчиненным.

Помимо этого, Виктор Кувайцев поручил главному архитектору Пензы Сергею Петрову вместе с главами администраций районов составить список тех улиц, на которых планируется сделать акцент при размещении праздничных консолей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также участники совещания рассмотрели вопрос об оформлении праздничного автобуса.

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