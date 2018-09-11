Вера Фейгина в суде раскрыла детали покупки для Пензы новой елки и новогодних игрушек Криминал

Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Решение о приобретении в 2016 году новой искусственной елки было принято на уровне администрации Пензы в условиях нехватки бюджетных денег с расчетом на помощь бизнеса. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина в ходе судебного заседания по громкому уголовному делу, в рамках которого вице-мэр Ирина Ширшина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при поиске спонсорских средств на праздничную атрибутику.

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«После осмотра тех конструкций, которые были, принято решение приобрести новую елку, но елка — это же не просто елка, так еще и игрушки», — сказала она, выступая в Ленинском районном суде Пензы в качестве свидетеля во вторник, 11 сентября.

Глава управления культуры пояснила, что старая елка находилась на балансе МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», однако новую было решено передать в ведение МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского».

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По ее словам, это связано с деятельностью учреждения, которое совместно с центром культуры и досуга активно занимается проведением новогодних мероприятий, имеет подходящее помещение для хранения, а также в силу своей организационно-правовой формы может проводить закупки с меньшими ограничениями.

«Все сказали: «Да, давайте купим». […] Насколько я помню, было общее совещание в администрации города Пензы», — отметила Вера Фейгина, добавив, что эти события имели место в сентябре или октябре.

Она подчеркнула, что выбранный символ Нового года отвечал условию «дешево и сердито» — конструкция была доступна по цене, но при этом выглядела достойно.

«Мы остановились на варианте Елены Евгеньевны [Савельевой, директора ЦПКиО имени В.Г. Белинского]», — уточнила свидетель.

Вера Фейгина обратила внимание на то, что денег на игрушки у парка не хватало, поэтому по итогам обсуждения было решено покрыть соответствующие расходы за счет средств спонсоров.

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На вопрос адвоката вице-мэра Ирины Ширшиной Алексея Агафонова о том, грозил ли кто-то сотрудникам администрации Пензы негативными последствиями в случае, если желающий внести свой вклад в украшение города не найдется, Вера Фейгина ответила отрицательно.

Вместе с тем, она добавила, что если бы спонсора не оказалось, то вся затея потеряла бы смысл, поскольку елку нужно покупать в комплекте с игрушками.

Затем в ходе заседания начальник управления культуры города сообщила, что в качестве запасного рассматривался вариант рассрочки платежа по договору купли-продажи, однако это, по ее словам, могло спровоцировать сложности с производителем искусственного дерева.

«Мы бы разговаривали с заводом и просили отсрочки. […] Думаю, что, скорее всего, это [недостающая часть денег на игрушки] были бы внебюджетные средства парка следующего года», — добавила Вера Фейгина.

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Она отметила, что, по ее данным, парк полностью рассчитался за елку и сопутствующие товары только в 2017 году.

В продолжение заседания по ходатайству гособвинителей были зачитаны показания Веры Фейгиной, данные ею ранее, которые она подтвердила.

Согласно озвученной информации, на новогоднюю елку, игрушки и ограждения в 2016 году из бюджета Пензы было выделено 2,3 млн. рублей, еще 1,3 млн. рублей — из средств ЦПКиО, а оставшиеся 800 тыс. рублей перечислили спонсоры.

Вера Фейгина пояснила, что такое соотношение сложилось из того, сколько денежных средств можно было изыскать в бюджете города и МАУ, после чего начали просить спонсоров перечислить недостающую сумму.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).