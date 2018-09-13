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В пензенской колонии пресечена попытка матери передать сыну деньги в учебнике

10:53 | 13.09.2018 | Общество

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Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Сотрудники исправительной колонии №1 в Пензе пресекли попытку матери передать 10 тыс. рублей своему отбывающему наказание сыну, спрятав деньги в самоучителе по английскому языку. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по региону.

В пензенской колонии пресечена попытка матери передать сыну деньги в учебнике

Фото: 58.fsin.su

«Она прибыла на длительное свидание к сыну 1991 года рождения. Две купюры достоинством в 5 тыс. рублей обнаружены и изъяты при личном досмотре вещей среди страниц книги «Самоучитель по английскому языку», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточнили, что это не первый случай попытки передать деньги заключенным за последние несколько дней.

«Сотрудники колонии №8 пресекли попытку доставки в исправительное учреждение 1 тыс. 250 рублей. Эта сумма при досмотре изъята у жителя села Засечное, который приехал на длительное свидание к своему сыну. Деньги находились в кармане рубашки. Перед досмотром мужчина был предупрежден об ответственности за пронос в учреждение запрещенных предметов», — добавили в УФСИН.

В пресс-службе отметили, что и на женщину, и на мужчину составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.12 КоАП «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания».

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