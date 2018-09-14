Маршруты №55, №77 и №82С продлены до ТЦ «Мега-Пенза» Общество

Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Схема движения семи маршрутов общественного транспорта — №№27, 31, 89, 66, 55, 77 и 82С — будет изменена в Пензе с предстоящего понедельника, 17 сентября, причем три последних будут доезжать до торгового центра «Мега-Пенза», расположенного в районе федеральной трассы М5 «Урал». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе администрации города.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В мэрии пояснили, что соответствующее решение принято в связи с вводом эксплуатацию многоквартирных домой на проспекте Строителей, улицах 65-летия Победы и Ладожской, а также с учетом обращений жителей Запрудного и жилого комплекса «Арбековская застава».

По данным мэрии, конечная остановка автобусов малого класса №27 «Мясокомбинат — улица Ладожская» и №31 «Улица Ладожская — Согласие» будет организована напротив жилого дома №139 по улице Ладожской.

Маршрут №66 «Улица Ладожская — аэропорт» теперь будет продлен до остановки «Арбековская застава». От остановки «Запрудный» автобусы будут следовать по схеме: «По требованию (улица Лядова, 64) — «Арбековская застава» — по требованию (улица Лядова, 64) — по требованию — улица Ладожская — дачная — улица Ладожская — Комарово» и далее по маршруту.

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Строительство жилых домов в микрорайоне Арбеково

Маршрут №55 «Больница — улица Ладожская» будет продлен до остановки «Торговый центр «Мега-Пенза». От остановки «Запрудный» автобусы будут двигаться по схеме: «По требованию (улица Лядова, 64) — ТЦ «Мега-Пенза — «Арбековская застава» — по требованию (улица Лядова, 64) — по требованию — кольцевая — Комарово» и далее по маршруту.

Также до ТЦ «Мега-Пенза» будет доезжать автобус №77 «Арбековская застава» — Центральный рынок — «Арбековская застава».

Кроме того, до этого же магазина продлен маршрут №82С «ГПЗ-24 — улица Ладожская». От остановки «Запрудный» автобусы будут следовать по схеме: «По требованию (улица Лядова, 64) — ТЦ «Мега-Пенза» — «Арбековская застава» — по требованию (улица Лядова, 64) — по требованию — улица Ладожская (улица Ладожская, 139) — дачная — улица Ладожская — Комарово» и далее по маршруту.

Конечная остановка автобусов малого класса №89 будет организована напротив дома №79 на улице Ладожской.

При этом конечная остановка «Улица Ладожская» (магазин «Гранат») будет ликвидирована.