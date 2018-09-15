Жители Городищенского района задолжали 22,5 млн. рублей алиментов Общество

Пенза, 15 сентября 2018. PenzaNews. 341 житель Городищенского района Пензенской области задолжал в общей сложности 22,5 млн. рублей алиментов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

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Она отметила, что один из них длительное время находился в розыске, у него накопился долг перед 10-летней дочерью в сумме 742 тыс. рублей.

«Его не только привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», но и назначили наказание в виде 10 суток ареста», — уточнила собеседница агентства.

Яна Загребельная добавила, что в отношении уроженца города Городище заведено уголовное дело.

«За свое упорное нежелание думать о благополучии своей 9-летней дочери, имея долг в 257 тыс. рублей ему грозит наказание вплоть до лишения свободы», — пояснила она.