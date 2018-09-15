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Жители Городищенского района задолжали 22,5 млн. рублей алиментов

09:06 | 15.09.2018 | Общество

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Пенза, 15 сентября 2018. PenzaNews. 341 житель Городищенского района Пензенской области задолжал в общей сложности 22,5 млн. рублей алиментов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

Жители Городищенского района задолжали 22,5 млн. рублей алиментов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она отметила, что один из них длительное время находился в розыске, у него накопился долг перед 10-летней дочерью в сумме 742 тыс. рублей.

«Его не только привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», но и назначили наказание в виде 10 суток ареста», — уточнила собеседница агентства.

Яна Загребельная добавила, что в отношении уроженца города Городище заведено уголовное дело.

«За свое упорное нежелание думать о благополучии своей 9-летней дочери, имея долг в 257 тыс. рублей ему грозит наказание вплоть до лишения свободы», — пояснила она.

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