Компания «Стандарт-Регион» готова поставить пензенскому Минпрому 13 микроавтобусов Общество

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Нижегородская компания «Стандарт-Регион» подала единственные заявки на два электронных аукциона министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области — на поставку 10 и трех автобусов малого класса соответственно.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно протоколам, подписанным в минувший понедельник, 17 сентября, они признаны соответствующими требованиям, а сами аукционы — несостоявшимися.

Предполагается, что контракты будут заключены с фирмой, подавшей единственные заявки.

В соответствии с данными, размещенными на портале госзакупок, начальная цена одного аукциона — на поставку трех автобусов малого класса — составляла 5 млн. 787 тыс. рублей.

Второй, касающийся 10 микроавтобусов, был объявлен с начальной ценой 19 млн. 290 тыс. рублей.

В обоих случаях транспортных средства должны быть новыми — не ранее 2018 года выпуска.

Их покупка осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области.