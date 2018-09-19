В Пензе начали планировать ремонт дорог на 2019 год Общество

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» («БКД») в 2019 году стала главной темой совещания, которое мэр Пензы Виктор Кувайцев провел в среду, 19 сентября.

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«В прошлом году Пензенская агломерация [Пенза, Заречный и Засечный сельсовет] по результатам участия в программе заняла второе место. Важно, чтобы мы сохранили свои позиции. Для этого нужно четко организовать работу по подготовке к выполнению объемов следующего года», — обратился он к коллегам.

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Виктор Кувайцев отметил, что основополагающим моментом является разработка в ближайшее время проектно-сметной документации.

«Опыт участия в проекте у нас есть. Использовать финансовые средства нужно максимально рационально — предусмотреть возможность обустройства заездных карманов, парковок, создания дополнительных полос движения там, где в этом есть необходимость», — поставил он задачу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 2019 году в Пензе планируется привести в порядок более 140 объектов улично-дорожной сети, большая часть из которых имеет небольшую протяженность.