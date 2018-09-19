EN
16:22:40 Среда, 19 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе начали планировать ремонт дорог на 2019 год

11:40 | 19.09.2018 | Общество

Печать

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» («БКД») в 2019 году стала главной темой совещания, которое мэр Пензы Виктор Кувайцев провел в среду, 19 сентября.

В Пензе начали планировать ремонт дорог на 2019 год

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В прошлом году Пензенская агломерация [Пенза, Заречный и Засечный сельсовет] по результатам участия в программе заняла второе место. Важно, чтобы мы сохранили свои позиции. Для этого нужно четко организовать работу по подготовке к выполнению объемов следующего года», — обратился он к коллегам.

Читайте также

Пензенская область стала второй по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»

Виктор Кувайцев отметил, что основополагающим моментом является разработка в ближайшее время проектно-сметной документации.

«Опыт участия в проекте у нас есть. Использовать финансовые средства нужно максимально рационально — предусмотреть возможность обустройства заездных карманов, парковок, создания дополнительных полос движения там, где в этом есть необходимость», — поставил он задачу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 2019 году в Пензе планируется привести в порядок более 140 объектов улично-дорожной сети, большая часть из которых имеет небольшую протяженность.

Загрузка...
Читайте также
Малый и средний бизнес перечислил в бюджет области больше налогов, чем ожидалось «МегаФон» и МТС отменили комиссию за денежные переводы между своими абонентами
В Пензе в суд направлено дело об избиении женщины до смерти деревянным бруском Мэр оценил ремонт в «Пензенских банях»
Мошенник из соцсети расплатился картой пензенца за покупки в магазинах электроники При подготовке котельной пензенских «Буртас» к зиме допущены нарушения — прокуратура
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама