В Пензе общественный совет при полиции обсудил итоги летней оздоровительной кампании Общество

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Итоги летней оздоровительной кампании стали главной темой очередного заседания общественного совета при УМВД России по Пензенской области, прошедшего в закрытом для СМИ режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном вечером в четверг, 20 сентября.

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В нем отмечается, что участие в заседании приняли руководители некоторых подразделений, а также начальник УМВД Сергей Щеткин.

«Заместитель начальника отдела УМВД России по Пензенской области подполковник полиции Ирина Панфилова отметила, что сотрудники органов внутренних дел во время каникул регулярно выезжали в загородные оздоровительные лагеря для проверок обеспечения безопасности детей. Количество выявленных недостатков по сравнению с прошлым годом уменьшилось, однако они были, в том числе в деятельности частных организаций, которые охраняли детские учреждения. [...] Было зарегистрировано семь фактов самовольного ухода детей, восемь хищений мобильных телефонов и два факта употребления несовершеннолетними спиртных напитков. В целом оздоровительная кампания прошла спокойно», — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что начальник отдела УМВД России по Пензенской области подполковник полиции Анатолий Огурцов проинформировал собравшихся о взаимодействии органов внутренних дел и объединений дружинников.

«В настоящее время в региональный реестр внесено 178 народных дружин численностью 2 тыс. 670 человек и 29 общественных объединений правоохранительной направленности. Добровольные помощники патрулируют улицы городов Пензенской области совместно с сотрудниками ППС и участковыми уполномоченными полиции, а также в составе патрулей ДПС. При участии дружинников за восемь месяцев 2018 года выявлено 30 преступлений, пресечено 1 тыс. 852 правонарушения», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в нем говорится, что по итогам обсуждения члены совета «поддержали предложение продолжать привлечение добровольных помощников к взаимодействию с полицейскими подразделениями для обеспечения общественного порядка на улицах и дорогах Пензенской области».

О результатах рассмотрения третьего вопроса повестки — об обращениях исполнительного директора фонда «Гражданский Союз» Олега Шарипкова и главы комитета Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой об исключении из состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александра Тузова и о проверке его деятельности на соответствие положениям кодекса этики — в пресс-релизе не сообщается.

Вместе с тем, как сообщил ИА «PenzaNews» глава совета Глеб Синцов, рассмотрение вопроса по поводу Александра Тузова заняло довольно продолжительное время, а само обсуждение по существу прошло живо и эмоционально.

По его словам, члены совета не нашли правовых оснований для исключения Александра Тузова из состава совещательного органа при полиции.

Кроме того, собеседник агентства добавил, что в повестку заседания был внесен четвертый вопрос — о поощрении члена совета, заслуженного артиста России, художественного руководителя областного драмтеатра Сергея Казакова: ему вручен золотой знак Международной контртеррористической тренинговой ассоциации (МКТА).