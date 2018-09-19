Заседание общественного совета при пензенском УМВД пройдет в закрытом для СМИ режиме Общество

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Очередное заседание общественного совета при управлении МВД России по Пензенской области, назначенное на 10.00 четверга, 20 сентября, пройдет в закрытом для СМИ режиме. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Ольга Евдокимова.

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По ее словам, на мероприятии «ни одного СМИ не будет, кроме пресс-службы УМВД»: это связано с рассмотрением информации конфиденциального характера.

При этом Ольга Евдокимова прямо не ответила на вопрос о том, кем принято соответствующее решение.

«По регламенту об общественном совете оно [заседание] может быть закрытым для СМИ, если рассматривается конфиденциальная информация. На данном заседании будет рассматриваться конфиденциальная информация, поэтому СМИ не приглашаются», — сказала собеседница агентства.

На замечание корреспондента ИА «PenzaNews» о том, что в общественный совет при УМВД входят представители нескольких СМИ, которые в случае своего присутствия на заседании будут обладать расширенной информацией и при желании смогут использовать ее для подготовки собственных материалов по сравнению с теми, кто получит лишь ограниченные сведения по итогам мероприятия от пресс-службы ведомства, Ольга Евдокимова заверила, что «они не будут тогда [этого делать], или они осветят то, что можно будет осветить, […] не касаемо конфиденциальной информации».

На просьбу уточнить, являются ли заявленные в анонсе на сайте УМВД два вопроса — об итогах летней оздоровительной кампании и обеспечении безопасности детей во время каникул, а также о взаимодействии органов внутренних дел с общественными объединениями правоохранительной направленности — конфиденциальными, собеседница агентства дала отрицательный ответ.

«Нет, будет третий вопрос», — сказала она, при этом не стала ничего детализировать.

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На напоминание о том, что ранее председатель общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов заявил ИА «PenzaNews», что на заседании в сентябре будет рассмотрено обращение исполнительного директора фонда «Гражданский Союз» Олега Шарипкова, в котором содержится просьба исключить из состава совещательного органа при полиции Александра Тузова, а также на вопрос, идет ли речь именно об этом, Ольга Евдокимова сказала, что «возможно, наверное».

При этом она добавила, что приглашена на данное заседание и по его итогам сможет сообщить, какие именно вопросы на нем рассматривались.

Также Ольга Евдокимова порекомендовала обратиться за дополнительной информацией к Глебу Синцову, подчеркнув, что пресс-служба УМВД России по Пензенской области осуществляет лишь техническое сопровождение деятельности общественного совета.