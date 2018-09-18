Депутат Госдумы Плетнева обратилась к Синцову и Щеткину по поводу Тузова Общество

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Глава комитета Госдумы России по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева обратилась к председателю общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глебу Синцову и начальнику регионального ведомства Сергею Щеткину с просьбой проверить на соответствие положениям кодекса этики деятельность члена совещательного органа при полиции Александра Тузова, который, являясь учредителем и главным редактором СМИ, по собственному признанию, живет на иждивении супруги-госслужащей.

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Как отмечается в обращении, копия которого поступила в ИА «PenzaNews», Александр Тузов является должником, информация об этом есть в банке данных исполнительных производств ФССП .

«По сообщениям СМИ, у него арестованы банковские счета; ему закрыт выезд из страны; на кредитный автомобиль наложен запрет на совершение регистрационных действий», — подчеркивается в тексте.

В нем добавляется, что Александр Тузов — фигурант около десятка дел о незаконном использовании чужой интеллектуальной собственности, при этом есть решения судов, по которым он обязан выплачивать компенсации правообладателям.

«Будучи членом общественного совета при УМВД, Тузов А.В. с 2016 года неоднократно писал по надуманным основаниям заявления на добропорядочных граждан в правоохранительные органы, требовал привлечь к их уголовной ответственности. Среди таких уважаемых людей — представители общественности, бизнеса, СМИ, которые объективно критически оценивают деятельность Тузова как главного редактора сетевого издания, через которое нередко распространяется недостоверная информация. Представляется, что основной целью таких заявлений было желание члена общественного совета при УМВД Тузова А.В. очернить этих добропорядочных граждан, испортить им репутацию, создать негативный образ в публичном пространстве, в том числе сети интернет», — говорится в обращении.

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«Учитывая вышеизложенные факты, прошу проверить деятельность гражданина Тузова А.В. на соответствие положениям Кодекса этики членов общественных советов при МВД РФ и его территориальных органах (в частности, п. 3, 6 и 7, 8 раздела «Рекомендательные этические правила поведения члена общественного совета»), а при установлении несоответствия — немедленно исключить его из состава совещательного органа (п. 9)», — отмечается в нем.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2018 года с аналогичной просьбой к председателю общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глебу Синцову, начальнику регионального ведомства Сергею Щеткину и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков.