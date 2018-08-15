Шарипков направил Синцову, Щеткину и Колокольцеву обращение по поводу Тузова Общество

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков направил председателю общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глебу Синцову, начальнику регионального ведомства Сергею Щеткину и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обращение с просьбой исключить из состава совещательного органа при полиции бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, живущего, по его собственному признанию, на иждивении супруги-госслужащей.

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Как следует из имеющейся у ИА «PenzaNews» копии заявления, в котором изложены факты и причины, побудившие известного пензенского общественника пойти на такой шаг, оно было отправлено еще на минувшей неделе, однако известно об этом стало только сейчас.

В нем также содержится просьба прислать ответ на обращение по адресу регистрации фонда «Гражданский Союз».

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Накануне Олег Шарипков разместил на портале Change.org петицию с аналогичным требованием — исключить Александра Тузова из состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области .

Глава фонда, в частности, указал на то, что на сайте, принадлежащем Александру Тузову, «систематически публикуются не соответствующие действительности материалы, оскорбляющие и унижающие честь и достоинство других граждан».

Кроме того, общественник напомнил, что Александр Тузов неоднократно был уличен в незаконном использовании продуктов интеллектуальной собственности: с 2016 года он проиграл около 10 судов и теперь обязан выплачивать компенсации правообладателям со своей пенсии, при этом все счета должника арестованы, ему запрещен выезд за пределы России, а в отношении кредитного автомобиля наложен запрет на совершение регистрационных действий.

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Также автор петиции обратил внимание на тот факт, что Александр Тузов, являясь членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области, неоднократно писал по надуманным основаниям заявления в правоохранительные органы на различных людей с просьбой привлечь их к уголовной ответственности, однако инициируемые им проверки заканчивались лишь отказами в возбуждении дел.