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Кулинцев назвал набережную Суры в Пензе самым масштабным объектом благоустройства

13:00 | 21.09.2018 | Общество

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Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Реконструкция набережной реки Суры в центре Пензы является самым масштабным в регионе объектом благоустройства в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Такое мнение высказал первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кулинцев.

Кулинцев назвал набережную Суры в Пензе самым масштабным объектом благоустройства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В прошлом году здесь был проведен первый этап по благоустройству набережной. В начале 2018 года ремонт объекта был продолжен», — напомнил он в ходе 12-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 21 сентября.

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Андрей Кулинцев уточнил, что в настоящее время на набережной ведутся работы по размещению амфитеатра, укреплению береговых откосов и установке новых световых опор.

«Стоимость подрядных работ по контракту составляет 100 млн. рублей», — отметил он.

«Кроме общественной зоны, в городе Пензе также благоустраивается ряд дворовых территорий, которые мы комиссионно недавно посещали. Что хотелось бы отметить: там, где есть активная позиция жителей, работы выполняются комплексно — приобретают дворы абсолютно новое содержание, и жители с большой благодарностью говорят о том, что такая программа очень и очень востребована», — добавил первый зампред областного правительства.

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