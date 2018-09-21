Кулинцев назвал набережную Суры в Пензе самым масштабным объектом благоустройства Общество

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Реконструкция набережной реки Суры в центре Пензы является самым масштабным в регионе объектом благоустройства в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Такое мнение высказал первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кулинцев.

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«В прошлом году здесь был проведен первый этап по благоустройству набережной. В начале 2018 года ремонт объекта был продолжен», — напомнил он в ходе 12-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 21 сентября.

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Андрей Кулинцев уточнил, что в настоящее время на набережной ведутся работы по размещению амфитеатра, укреплению береговых откосов и установке новых световых опор.

«Стоимость подрядных работ по контракту составляет 100 млн. рублей», — отметил он.

«Кроме общественной зоны, в городе Пензе также благоустраивается ряд дворовых территорий, которые мы комиссионно недавно посещали. Что хотелось бы отметить: там, где есть активная позиция жителей, работы выполняются комплексно — приобретают дворы абсолютно новое содержание, и жители с большой благодарностью говорят о том, что такая программа очень и очень востребована», — добавил первый зампред областного правительства.