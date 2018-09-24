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Пензенский закон о поддержке материнства хотят ориентировать на женщин до 25 лет — Ягов

15:26 | 24.09.2018 | Общество

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Закон Пензенской области о поддержке материнства и детства планируется ориентировать на женщин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

Пензенский закон о поддержке материнства хотят ориентировать на женщин до 25 лет — Ягов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы в Минтруде [Пензенской области] провели круглый стол с общественными организациями, с представителями органов исполнительной и законодательной ветвей власти. Был высказан целый ряд предложений. На этой неделе проект будет окончательно представлен Вам», — сказал он, обращаясь к губернатору Ивану Белозерцеву в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 24 сентября.

В свою очередь глава региона поинтересовался, были ли ознакомлены с законопроектом многодетные матери и матери-одиночки.

Олег Ягов ответил, что на круглый стол были приглашены молодые женщины, которые предложенные положения поддержали.

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«Мы в законе первоочередное внимание предлагаем уделить тем молодым семьям и мамочкам, которые в возрасте от 18 до 25 лет. […] Иначе демографическую ситуацию не выправить. Основной акцент — на молодые семьи, которые только начинают жить, которым тяжело, у которых зарплата пока не очень высокая», — пояснил он.

Слова зампреда вызвали вопросы у Ивана Белозерцева.

Он, в частности, поинтересовался будет ли женщина, которая родила ребенка в 26 лет, считаться молодой мамой, на что Олег Ягов ответил положительно.

«Мы провели анализ. Если раньше — скажем, 40–50 лет назад — в основном, мамы в 22–23 года рожали, то сейчас — в 27–30 лет», — уточнил Олег Ягов.

В связи с этим Иван Белозерцев рекомендовал обсудить законопроект с женщинами старше 25 лет.

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