Собрание по поводу установки памятника матери в Пензе вызвало дискуссию в сети Общество

Пенза, 26 августа 2018. PenzaNews. Информация о встрече представительниц Союза женщин России по вопросу установки памятника матери, размещенная в социальной сети Facebook начальником управления культуры Пензы, членом правления регионального отделения общественной организации Верой Фейгиной, вызвала дискуссию о необходимости такого монумента.

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«Нужен ли Пензе памятник матери?! И каким ему быть?! Обсуждали сегодня с коллегами из Союза женщин. Ждем ваши предложения и рассуждения на тему! Услышим каждого!» — написала Вера Фейгина на своей странице.

Первым на это сообщение отреагировал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин.

«Памятник матери, а отцу? Во всем живом есть мужское и женское начало! Почему на фото нет мужчин? Дискриминация?» — поинтересовался он.

В ответ на это Вера Фейгина заметила, что «это заседание совета женщин», хотя прошедшая в доме молодежи встреча позиционировалась как организационное собрание общественного совета, в состав которого вошли в том числе мужчины.

Другие пользователи высказали мнение о том, что предпочтительнее подумать о памятнике семье, который бы олицетворял крепкий союз двух любящих людей, воспитывающих детей.

В свою очередь главный редактор радиостанции «Эхо Пензы» Семен Вахштайн затронул другой аспект обсуждаемой темы.

«Внимательно прочитал список обсуждальщиц: ни скульпторов, ни архитекторов, ни художников не обнаружил. А жаль! Профи сегодня не в чести! Зато сколько шума и пиара! И в итоге появится очередная «Школьница». Надеюсь, не на Московской?!!» — задался он вопросом.

Вера Фейгина парировала, что «профи тоже обсуждают». При этом, по ее словам, «решение, конечно, не за нами, а за ними».

После этого Семен Вахштайн предположил, что проект памятника изначально лучше обсуждать с профессионалами.

«Тогда, быть может, и выкидыш не случится», — иронично отметил он.

«Идею обсуждают сейчас во многих группах и сообществах. И нашему женскому коллективу эта тема тоже интересна. Мнение профи тоже обязательно узнаем и обсудим предметно. И всех приглашаем высказаться на тему», — подытожила Вера Фейгина.

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Иван Белозерцев потребовал установить памятник матери до конца 2018 года

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2017 года с инициативой установки памятника матери в Пензе выступил губернатор Иван Белозерцев, который предложил реализовать данный проект к чемпионату мира по футболу FIFA.

Был объявлен конкурс проектов памятника, в качестве вариантов размещения которого рассматривались Фонтанная и Юбилейная площади, а также сквер на улице Славы. В итоге специальная комиссия большинством голосов присудила победу работе «Ладушки» скульптора Николая Мордовина. Однако его задумка вызвала протест в обществе.

В октябре Иван Белозерцев поручил архитекторам проработать несколько вариантов памятника и найти тот, который одобрят и специалисты, и население. Он сообщил также, что памятник матери планируется разместить на Соборной площади — там, где в настоящее время располагается стела «Слава Героям», которую намечено перенести в район сквера «Журавли».

В феврале губернатор потребовал установить памятник матери до конца 2018 года.