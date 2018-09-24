Дольщики просят не допускать «Энтазис» на стройплощадку ЖК «Лукоморье» Общество

Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Член комитета кредиторов ОАО «Пензастрой» Сергей Зиненко, входящий в инициативную группу дольщиков ЖК «Лукоморье», направил в адрес конкурсного управляющего Венеры Аминовой письмо, в котором содержится требование об отказе в подписании от лица компании-банкрота соглашения о производстве работ инвестиционно-строительной группой «Энтазис» и любой ее дочерней или подрядной организацией на проблемном объекте.

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В нем отмечается, что соответствующее коллективное решение приняли будущие жильцы дома как потенциальные члены ЖСК.

«Решение обосновывается фиктивностью выполняемых работ, которые не несут существенного улучшения состояния объекта, по смете, представленной компанией «Энтазис», а также отсутствием плана решения по строительству всего дома как единого целого от указанного выше подрядчика», — поясняется в письме.

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Как сообщается в группе «Пензастрой», дострой!» в соцсети «ВКонтакте», беспокойство дольщиков вызвали работы, перечисленные в перечне за подписью врио начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александра Киндаева, в числе которых — покраска и штукатурка мест общего пользования в трех подъездах первой очереди ЖК «Лукоморье», на что данной организации, согласно документу, потребуется четыре месяца.

«Обманутые дольщики считают, что этот срок, во-первых, сильно завышен, а, во-вторых, сам по себе вид этих работ нецелесообразен в настоящий момент. У недостроенного объекта серьезная проблема с ливневками, по которым вода стекает с крыши. В подъездах нет электрики, в некоторых квартирах первой очереди до сих пор нет стяжки. Однако застройщик не берет даже ключи от этих квартир. Ситуация во второй очереди еще печальнее: там нет стяжки в квартирах и труб отопления, не утеплена часть фасада, полная неизвестность по канализации и водопроводу», — отмечается в тексте.