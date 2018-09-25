В Пензе представлен ролик, позволяющий за 10 секунд почувствовать атмосферу «Квартала Луи» Общество

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Инициатор создания «Квартала Луи» и «Дома Вероники», член Общественной палаты России Мария Львова-Белова представила видеоролик, позволяющий почувствовать атмосферу пензенского центра для инвалидов-колясочников, на базе которого молодые люди, лишенные родительской заботы, могут жить, получать образование и работать.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предваряя его демонстрацию на окружной конференции «Сопровождение через всю жизнь», которая проходит на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 25 сентября, общественница рассказала историю, которая когда-то ее поразила.

«Во Франции есть такая традиция, когда собирают основную часть людей с инвалидностью богатые корпорации и вывозят на остров, устраивают грандиозный праздник. Вот всех […] везут на шикарных яхтах на этот остров, и на самой главной яхте — девочка, коляска которой весит порядка 300 кг, она осуществляет полную жизнедеятельность этого ребенка. [...] Когда ее перегружали на берег, пришлось в силу каких-то обстоятельств это все отключить, и она [коляска] не включилась. Тут паника. Но большое количество врачей — оказали первую медицинскую помощь, все «завели», слава богу, все заработало. И вот ее маме задают вопрос: «Она одна единственная дочь у вас, как вы можете так рисковать?», а она говорит: «Вы знаете, я всегда думаю о том, что пусть лучше моя дочь умрет, глядя на Атлантику, чем она умрет дома в четырех стенах», — сказала Мария Львова-Белова.

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Она добавила, что эта поразительная мысль «должна у нас всегда сидеть в голове».

«Мы никогда с вами не построим четкую систему инклюзивного образования, инклюзивного трудоустройства, сопровождаемого проживания. Мы всегда с вами будем упираться в какие-то барьеры. Давайте будем «включать» наших детей, пусть они смотрят «на Атлантику», — отметила член Общественной палаты России.

После этого Мария Львова-Белова предложила посмотреть 10-секундный ролик, с помощью которого можно за короткое время проникнуться духом, царящим в пензенском центре для инвалидов-колясочников.

«Сразу хочу сказать — каждый кадр был выполнен студентами «Квартала Луи», — подчеркнула она, после чего участники конференции увидели, как молодые люди с инвалидностью прыгают с парашютом, передвигаются на скутере и участвуют в импровизированных гонках на колясках.