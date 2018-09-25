В Пензе представлен ролик, позволяющий за 10 секунд почувствовать атмосферу «Квартала Луи»

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Инициатор создания «Квартала Луи» и «Дома Вероники», член Общественной палаты России Мария Львова-Белова представила видеоролик, позволяющий почувствовать атмосферу пензенского центра для инвалидов-колясочников, на базе которого молодые люди, лишенные родительской заботы, могут жить, получать образование и работать.
Предваряя его демонстрацию на окружной конференции «Сопровождение через всю жизнь», которая проходит на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 25 сентября, общественница рассказала историю, которая когда-то ее поразила.
«Во Франции есть такая традиция, когда собирают основную часть людей с инвалидностью богатые корпорации и вывозят на остров, устраивают грандиозный праздник. Вот всех […] везут на шикарных яхтах на этот остров, и на самой главной яхте — девочка, коляска которой весит порядка 300 кг, она осуществляет полную жизнедеятельность этого ребенка. [...] Когда ее перегружали на берег, пришлось в силу каких-то обстоятельств это все отключить, и она [коляска] не включилась. Тут паника. Но большое количество врачей — оказали первую медицинскую помощь, все «завели», слава богу, все заработало. И вот ее маме задают вопрос: «Она одна единственная дочь у вас, как вы можете так рисковать?», а она говорит: «Вы знаете, я всегда думаю о том, что пусть лучше моя дочь умрет, глядя на Атлантику, чем она умрет дома в четырех стенах», — сказала Мария Львова-Белова.
Она добавила, что эта поразительная мысль «должна у нас всегда сидеть в голове».
«Мы никогда с вами не построим четкую систему инклюзивного образования, инклюзивного трудоустройства, сопровождаемого проживания. Мы всегда с вами будем упираться в какие-то барьеры. Давайте будем «включать» наших детей, пусть они смотрят «на Атлантику», — отметила член Общественной палаты России.
После этого Мария Львова-Белова предложила посмотреть 10-секундный ролик, с помощью которого можно за короткое время проникнуться духом, царящим в пензенском центре для инвалидов-колясочников.
«Сразу хочу сказать — каждый кадр был выполнен студентами «Квартала Луи», — подчеркнула она, после чего участники конференции увидели, как молодые люди с инвалидностью прыгают с парашютом, передвигаются на скутере и участвуют в импровизированных гонках на колясках.
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