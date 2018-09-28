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Депутат призвал решить проблему со стихийной парковкой на улице Стрельбищенской в Пензе

11:32 | 28.09.2018 | Общество

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Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы от округа №15, гендиректор ЗАО «Автоколонна 1546» Виктор Малых призвал представителей мэрии решить проблему со стихийной парковкой на улице Стрельбищенской, которая, по его словам, существует около трех лет.

Депутат призвал решить проблему со стихийной парковкой на улице Стрельбищенской в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе 49-й очередной сессии в пятницу, 28 сентября, он предложил обустроить стоянку на 40–50 машин, чтобы в ненастную погоду грязь от транспорта не разносилась по всей улице.

В свою очередь начальник управления ЖКХ Пензы Вадим Муравлев сообщил, что решение по этому вопросу планируется принять в 2018 году.

«Мы сейчас рассматриваем вопрос перспективного плана развития парковочного пространства в Пензе, [...] в том числе мы рассмотрим и этот вариант», — отметил он.

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