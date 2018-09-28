Депутат призвал решить проблему со стихийной парковкой на улице Стрельбищенской в Пензе Общество

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы от округа №15, гендиректор ЗАО «Автоколонна 1546» Виктор Малых призвал представителей мэрии решить проблему со стихийной парковкой на улице Стрельбищенской, которая, по его словам, существует около трех лет.

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В ходе 49-й очередной сессии в пятницу, 28 сентября, он предложил обустроить стоянку на 40–50 машин, чтобы в ненастную погоду грязь от транспорта не разносилась по всей улице.

В свою очередь начальник управления ЖКХ Пензы Вадим Муравлев сообщил, что решение по этому вопросу планируется принять в 2018 году.

«Мы сейчас рассматриваем вопрос перспективного плана развития парковочного пространства в Пензе, [...] в том числе мы рассмотрим и этот вариант», — отметил он.