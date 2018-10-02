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В Пензенской области выплату на первенца получили более 1,5 тыс. семей

11:44 | 02.10.2018 | Общество

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Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Ежемесячная выплата, назначаемая при соблюдении определенных условий при рождении первенца до достижения им возраста 1,5 лет, направлена в Пензенской области 1 тыс. 540 семьям с начала 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

В Пензенской области выплату на первенца получили более 1,5 тыс. семей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что размер выплаты, который зависит от прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе, составляет 9 тыс. 470 рублей.

«Право на государственную поддержку имеют семьи, в которых в 2018 году родился или усыновлен первенец и чей среднедушевой доход не превышает 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, то есть 14 тыс. 656 рублей 50 копеек», — напомнили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что при рождении в семье двух и более детей — близнецов или двойняшек — ежемесячная выплата на первого ребенка оформляется в органе социальной защиты, на второго — в отделении Пенсионного фонда России по Пензенской области за счет материнского капитала.

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