Житель Пензы ошибочно признан умершим вместо тезки, скончавшегося в Бурятии Общество

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Житель Пензы по ошибке государственных органов признан умершим вместо уроженца Москвы, скончавшегося в Улан-Удэ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, ошибка вскрылась в ходе прокурорской проверки, проведенной по обращению пензенца, которому с января 2018 года перестали платить пенсию.

«23 октября 2016 года в республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы в Улан-Удэ с улицы был доставлен труп мужчины, личность которого установлена со слов сожительницы. Этим гражданином являлся уроженец Москвы 1952 года рождения. Однако при вынесении постановления об установлении личности в 2017 году сотрудником полиции был ошибочно указан год рождения — 1951. На основании документа впоследствии было выдано медицинское свидетельство о смерти уроженца молдавского города Тирасполя, который является жителем Пензы и никогда не был в Бурятии», — пояснила она.

Светлана Артамонова уточнила, что сведения о его персональных данных были взяты из информационной базы органов внутренних дел.

«Улан-удэнский городской отдел управления ЗАГС Бурятии на основании медицинского свидетельства о смерти выдал справку о смерти жителя Пензы, после чего с января 2018 года управление Пенсионного фонда России по городу прекратило выплату ему пенсии», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, в суд было направлено исковое заявление об исключении из актовой записи о смерти данных о жителе Пензы и признании недействительным соответствующего свидетельства, требования были полностью удовлетворены.

«В настоящий момент решение суда исполнено. Выплата пенсии восстановлена, образовавшаяся задолженность погашена», — добавила Светлана Артамонова.