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В Пензе награждены победители конкурса лучших социальных практик на предприятиях

09:46 | 06.10.2018 | Общество

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Пенза, 6 октября 2018. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и глава региональной федерации профсоюзов Николай Котов наградили победителей этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

В Пензе награждены победители конкурса лучших социальных практик на предприятиях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое состоялось в минувшую пятницу, 5 октября, в своих номинациях отмечены производственное объединение «Электроприбор», НПП «Сенсор», санаторий «Хопровские зори».

Кроме того, благодарности губернатора вручены представителям ООО «ТНС энерго Пенза», школы №11 Пензы с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля, детсада №19 «Катюша».

Эти предприятия будут представлять область на общероссийском уровне, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

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