В Пензе полиция усилила контроль за оппозицией Политика

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Полиция активизировала профилактическую работу с пензенскими активистами, придерживающимися оппозиционных взглядов. Об этом свидетельствуют визиты стражей порядка к молодым людям, привлекавшимся к административному наказанию по ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

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В их числе — председатель совета региональной молодежной общественной организации «Поколение нового времени» Иван Финогеев, ранее получивший 10 суток ареста за участие в шествии против пенсионной реформы, состоявшемся в Пензе 9 сентября, которое не было согласовано городскими властями.

Оппозиционер сообщил, что визит полицейского к нему домой состоялся вечером в минувшую пятницу, 5 октября.

По словам лидера «ПНВ», страж порядка проинформировал, что теперь будет ходить и проверять его, так как он дважды привлекался к административной ответственности «по интересной статье», а также о том, что активиста якобы хотят поставить на некий профилактический учет.

«На мой вопрос, в чем суть этого учета и смысл его применять в отношении меня, человека спокойного, который за свои «правонарушения» по ст. 20.2 КоАП уже «ответил перед законом», он скромно пожал плечами, сказав, что начальство приказало и он сам не знает, что и как делать. А еще отметил повышенный интерес вышестоящего руководства МВД ко мне, отметив, что ему приказали меня посещать чаще, чем дебоширов и тех, кто состоит на учете», — написал председатель совета «Поколения нового времени» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Также 5 октября полицейские навестили координатора движения «Левый фронт» в Поволжье Сергея Падалкина, ранее оштрафованного на 20 тыс. рублей за организацию «похоронной акции» у здания Минздрава в Пензе 15 декабря 2017 года, когда два человека в масках с изображением главы министерства Владимира Стрючкова принесли гроб и венок к крыльцу ведомства.

По словам активиста, стражи порядка пояснили, что начальство дало им задание примерно раз в квартал проводить профилактические беседы со всеми, кто совершал правонарушения по ст. 20.2 КоАП РФ.

«У меня сложилось впечатление, что они прекрасно понимают, какой глупостью им приходится заниматься. Мне даже показалось, что им было стыдно из-за того, что они вынуждены тратить свое рабочее время на бессмысленные походы по оппозиционерам и собирать с них какие-то объяснения», — отметил он.

Сергей Падалкин добавил, что полицейские также пообщались с его соседями, поинтересовавшись у них, «не ведет ли он агитацию против действующей власти».

По данным «Левого фронта», в тот же день сотрудники правоохранительных органов приходили домой и к другим пензенским оппозиционерам, в отношении которых ранее были составлены протоколы в связи с их участием в протестных мероприятиях.