«Энтазис» приступил к работам в ЖК «Лукоморье» в Засечном Общество

Засечное, 9 октября 2018. PenzaNews. Инвестиционно-строительная группа «Энтазис» в рамках достигнутой устной договоренности с правительством Пензенской области приступила к работам, направленным на ввод в эксплуатацию первой очереди — трех подъездов — семиэтажного строения №3 в жилом комплексе «Лукоморье» в селе Засечном, которое начинала возводить компания «Пензастрой», признанная банкротом.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель правительства региона Николай Симонов, работы ведутся примерно с 10 сентября.

На данный момент здание остеклено, оснащено лифтами. Коммуникации к нему не подведены.

Поскольку новая проектно-сметная документация еще не прошла экспертизу, на объекте ведутся работы, которые можно выполнить без нее, в частности, отделка мест общего пользования.

В ходе выездного совещания, состоявшегося во вторник, 9 октября, учредитель ООО «ИСГ «Энтазис» Сергей Москаев назвал в качестве примерного срока ввода в эксплуатацию конец 2019 года.

«Окончание достройки дома будет определяться соглашением, которое будет подписано и согласовано с губернатором», — сказал он.

По словам Сергея Москаева, для ввода в эксплуатацию первой очереди общей площадью 6 тыс. 36 кв. метров потребуется около 28 млн. рублей.

По данным правительства Пензенской области, в рамках взаимодействия с этой компанией планируется использовать предусмотренный региональным законом механизм предоставления земельных участков на льготных условиях. Прогнозируемый срок их освобождения от прав третьих лиц — декабрь 2018 года.

Ожидается, что ИСГ «Энтазис» будет выделено четыре участка: два на улице Комсомольской, один — на Набережной реки Мойки, еще один — на улице Воровского.

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Комментируя ситуацию со второй очередью дома, Николай Симонов сообщил, что до 10 ноября планируется подобрать участки на сумму около 60 млн. рублей для предоставления новому застройщику, а также рассматривается возможность прямого субсидирования.

Предполагается, что вторая очередь общей площадью 6 тыс. 16 кв. метров тоже будет достроена компанией «Энтазис». При этом обсуждается вариант предоставления земельных участков на улицах Чкалова и Замойского.

Как пояснил Николай Симонов, документы для заключения соглашения по достройке проблемных домов, строительство которых осуществлялось с привлечением средств дольщиков, будут подготовлены на текущей неделе.

«Единое соглашение будет со всеми домами, с двумя конкурсными [управляющими компаний «Пензастрой» и «Декор-Трейд»]», — сказал он.