Ограниченный в праве управления машиной пензенец попался за рулем маршрутки Общество

Пенза, 10 октября 2018. PenzaNews. Пензенский водитель, ограниченный в праве управления транспортными средствами за долг в сумме 185 тыс. рублей, попался за рулем в ходе совместной акции управления ФССП России по региону и Госавтоинспекции.

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«Данную сумму по решению суда он должен был выплатить за избиение своего коллеги-транспортника, однако неоднократные беседы судебного пристава с молодым человеком приводили лишь к обещаниям оплатить. После вручения ему лично постановления об ограничении в специальном праве должник решил, что это ничем не грозит», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП РФ по Пензенской области Яна Загребельная.

По ее словам, был установлен маршрут, по которому водитель осуществляет перевозку пассажиров.

«В ходе совместного мероприятия с сотрудниками Госавтоинспекции по проверке водителей-должников на предмет имеющихся ограничений в праве управления было остановлено 10 автомашин, осуществляющих перевозки граждан, в том числе и его. Должник оказался за рулем, и вовсе не рассчитывал увидеть судебных приставов и сотрудников ДПС», — добавила собеседница агентства.

Яна Загребельная отметила, что сотрудники ГИБДД составили в отношении мужчины протокол по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении», которая предусматривает лишение водительских прав.