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В Кичкилейке будет организовано сопровождаемое проживание 16 молодых инвалидов

16:12 | 11.10.2018 | Общество

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Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Новый корпус пензенского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, строительство которого начато в селе Кичкилейка, будет предназначен для сопровождаемого проживания 16 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и психоэмоциональной сферы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

В Кичкилейке будет организовано сопровождаемое проживание 16 молодых инвалидов

Фото: Trud.pnzreg.ru

По данным ведомства, сопровождаемое проживание будет организовано на срок до 5 лет.

Для этого планируется обустроить отдельные комнаты со специальной мебелью и сантехникой, просторные коридоры и лоджии, адаптированную кухню, спортзал, помещение для досуга и класс для обучающих занятий.

Также будут созданы условия для обучения постояльцев, в том числе дистанционного.

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Кроме того, планируется оказать им содействие в трудоустройстве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», стоимость строительства нового корпуса для сопровождаемого проживания молодых инвалидов на базе областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Кичкилейке составляет более 84 млн. рублей. Средства выделены из бюджетов Пенсионного фонда России и региона.

14 августа 2018 года контракт на его возведение был заключен между ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» и ООО «Пензастройком».

Работы по нему должны быть завершены до 15 декабря.

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