Матушкин встретился с коллективом удмуртского управления СКР перед отъездом в Пензу Общество

Ижевск, 12 октября 2018. PenzaNews. Первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Дмитрий Матушкин встретился с коллективом ведомства перед своим отъездом в Пензу в связи с назначением на должность главы областного СУ СКР.

Фото: Udm.sledcom.ru

В торжественном собрании, состоявшемся в пятницу, 12 октября, приняли участие представители следственного управления, ветераны и приглашенные гости.

Они отметили, что Дмитрий Матушкин снискал в коллективе, в котором проработал 11 лет, большое уважение, в том числе за такие качества, как честность, трудолюбие, справедливость и человечность.

«Для многих он является мудрым наставником и учителем, олицетворением крепких следственных традиций, преемственности поколений и высококлассной профессиональной школы, сформировавшейся в 1990-е годы, в суровые времена противостояния организованной преступности», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СКР по Удмуртии.

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В нем добавляется, что коллеги преподнесли Дмитрию Матушкину памятные подарки, исполнили в его честь стихи и песни.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», указом президента России от 2 октября 2018 года полковник юстиции Дмитрий Матушкин назначен на должность руководителя следственного управления СКР по Пензенской области.

Данный пост стал вакантным после того, как в апреле 2018 года его освободил генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин.

Исполнение обязанностей руководителя СУ СКР по Пензенской области было временно возложено на Владимира Фомина.