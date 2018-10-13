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В Пензе названы победители чемпионата «Абилимпикс»

09:09 | 13.10.2018 | Общество

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Пенза, 13 октября 2018. PenzaNews. 10 победителей регионального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» названы в Пензе в ходе торжественной церемонии, состоявшейся на базе губернского лицея в минувшую пятницу, 12 октября.

В Пензе названы победители чемпионата «Абилимпикс»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В пяти компетенциях отличились студенты пензенского агропромышленного колледжа: Евгений Кабанов — в «Администрировании баз данных», Сардар Ишмухамедов — в «Дизайне персонажей и анимации», Роман Рычев — в «Поварском деле», Никита Базин — в категории «Фотограф-репортер», София Федякина — в «Обработке текста».

Первые места в компетенциях «Сборка-разборка электронного оборудования» и «Документационное обеспечение управления и архивоведение» заняли студенты IT-колледжа Максим Соломатин и Анастасия Ильченко соответственно.

В «Веб-дизайне» не было равных представителю каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства Даниилу Панкреву.

Студенты базового медицинского колледжа показали отличные навыки в компетенциях «Медицинский и лабораторный анализ» и «Зубной техник» — победителями стали соответственно Ирина Кондратюк и Станислав Борисенко.

Участники, занявшие первые места на региональном чемпионате, вошли в состав команды Пензенской области, которая представит регион на федеральном этапе, который пройдет 20–23 ноября, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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