Пензенский инспектор труда уволен за незаконную проверку предпринимателя Общество

Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Сотрудник государственной инспекции труда в Пензенской области уволен за незаконную внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что одно из внеплановых контрольных мероприятий в отношении ИП было проведено без оснований.

«В отношении проводившего проверку должностного лица прокуратурой Пензенской области возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ «Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле». По результатам его рассмотрения сотрудник признан виновным, ему назначено наказание в виде предупреждения», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что незаконные проверочные мероприятия в отношении хозяйствующего субъекта были прекращены.

«Прокуратура области внесла представление руководителю государственной инспекции труда в Пензенской области [Валерию Сиротину] с целью устранения нарушений законодательства и недопущения их в последующем. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен», — уточнила Светлана Артамонова.