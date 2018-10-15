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Пензенский инспектор труда уволен за незаконную проверку предпринимателя

10:16 | 15.10.2018 | Общество

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Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Сотрудник государственной инспекции труда в Пензенской области уволен за незаконную внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Пензенский инспектор труда уволен за незаконную проверку предпринимателя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что одно из внеплановых контрольных мероприятий в отношении ИП было проведено без оснований.

«В отношении проводившего проверку должностного лица прокуратурой Пензенской области возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ «Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле». По результатам его рассмотрения сотрудник признан виновным, ему назначено наказание в виде предупреждения», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что незаконные проверочные мероприятия в отношении хозяйствующего субъекта были прекращены.

«Прокуратура области внесла представление руководителю государственной инспекции труда в Пензенской области [Валерию Сиротину] с целью устранения нарушений законодательства и недопущения их в последующем. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен», — уточнила Светлана Артамонова.

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