Запрет въезда в поселок «Золотая подкова» для владельцев участков признан незаконным Общество

Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Суд признал незаконным запрет въезда на территорию «Золотой подковы» в Богословке через шлагбаум со стороны Пензы, который с 1 ноября 2017 года действовал в отношении владельцев некоторых земельных участков, не пожелавших компенсировать расходы некоммерческого партнерства по управлению коттеджным поселком на содержание и обслуживание имущества общего пользования.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пензенского районного суда, с иском к НП УКП «Золотая подкова» обратились двое собственников земельных участков, а впоследствии в качестве соответчика было привлечено ООО «Бизнес-Партнер».

«Огороженная территория коттеджного поселка представляет собой совокупность из 125 земельных участков, на которых расположены объекты инфраструктуры, инженерные коммуникации и трансформаторная подстанция, предназначенные для пользования всеми лицами. Истцы проезжают к своим земельным участкам через участок, который принадлежит НП УКП «Золотая подкова» — через шлагбаум со стороны Пензы. Иной возможности осуществить законный въезд на территорию нет», — пояснил представитель суда.

По его словам, истцы членами некоммерческого партнерства не являются, они оплатили проезд через шлагбаум, однако он оказался для них закрыт, в связи с чем им было предложено въезжать на территорию со стороны Богословки.

Читайте также

Суд обязал руководство «Золотой подковы» не мешать въезду жителей на территорию поселка

«В судебном заседании нашел подтверждение тот факт, что ответчики незаконно препятствуют истцам в проезде личного автотранспорта через КПП №1, в связи с чем исковые требования были удовлетворены. Суд обязал НП УКП «Золотая подкова» и ООО «Бизнес-Партнер» не чинить препятствий истцам и членам их семей в проезде личного автотранспорта через контрольно-пропускной пункт, устроенный в арочных проемах нежилого здания, путем восстановления подключения телефонных номеров для управления автоматическим поднятием шлагбаумов», — сказал представитель суда.

Он уточнил, что также с НП УКП «Золотая подкова» и ООО «Бизнес-Партнер» в пользу истцов взысканы: расходы на юридические услуги — по 10 тыс. рублей с каждой компании в пользу каждого собственника, возмещение оплаты госпошлины — по 150 рублей, судебная неустойка на случай неисполнения решения суда — по 500 рублей за каждый день.