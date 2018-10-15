Пикеты против сокращения библиотекаря прошли в Заречном Общество

Заречный, 15 октября 2018. PenzaNews. Активисты движения «Левый фронт» провели в третьем по величине городе Пензенской области — Заречном — с численностью населения примерно 65 тыс. человек серию одиночных пикетов в знак протеста против планируемого сокращения главного библиотекаря абонемента художественной литературы МУК «Информационно-библиотечное объединение» Нины Ломсковой, открыто критиковавшей пенсионную реформу.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Протестные акции состоялись 14 и 15 октября у здания центральной библиотеки, администрации Заречного, а также вблизи департамента культуры и молодежной политики.

Каждый из пикетчиков держал в руках плакат с надписью «Увольнение Нины Ломсковой из библиотеки — политическая расправа!»

Прохожие с удивлением наблюдали за происходящим, так как подобные акции для закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) являются редкостью.

Некоторые посетители библиотеки выразили свою поддержку участникам одиночных пикетов, отметив, что лично знают Нину Ломскову и могут охарактеризовать ее исключительно с положительной стороны.

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«Левый фронт» продолжит бороться за то, чтобы Нину Ломскову не увольняли из библиотеки. Следующие акции состоятся в Пензе и в Москве у министерства культуры. Мы еще раз обращаем внимание властей города Заречного, региона и лично губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на то, что считаем недопустимым увольнение Нины Ломсковой за ее позицию по вопросу повышения пенсионного возраста», — прокомментировали ИА «PenzaNews» прошедшие одиночные пикеты в пресс-службе реготделения движения.

В 2018 году библиотекарь Нина Ломскова неоднократно участвовала в протестных мероприятиях, в частности, 28 июля — в митинге против повышения пенсионного возраста в Заречном, 31 августа — в пикете против присвоения губернатору Ивану Белозерцеву звания почетного гражданина Пензы, 2 сентября — в акции «Позорный полк».

В конце сентября руководство муниципального учреждения культуры «Информационно-библиотечное объединение» Заречного Пензенской области проинформировало сотрудницу о предстоящем сокращении. Оптимизировать штат учреждения за счет должности, которую занимает Нина Ломскова, планируется с 3 декабря 2018 года.