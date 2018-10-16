Дмитрий Матушкин официально представлен коллективу пензенского управления СКР Общество

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Заместитель руководителя управления кадров Следственного комитета России Валерий Бадиков представил полковника юстиции Дмитрия Матушкина в должности главы следственного управления СКР по Пензенской области коллективу регионального ведомства во вторник, 16 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также на мероприятие были приглашены представители власти и силовых ведомств.

Валерий Бадиков пожелал коллективу управления во главе с новым руководителем дальнейших профессиональных успехов и плодотворной работы.

После торжественной части он выступил с речью на тему профилактики коррупционных правонарушений и воспитания молодых сотрудников Следственного комитета России, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», указом президента России от 2 октября 2018 года полковник юстиции Дмитрий Матушкин назначен на должность руководителя следственного управления СКР по Пензенской области.

Данный пост стал вакантным после того, как в апреле 2018 года его освободил генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин.

Исполнение обязанностей руководителя СУ СКР по Пензенской области было временно возложено на Владимира Фомина.