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В Пензе в 2019 году планируется приступить к восстановлению планетария

08:08 | 17.10.2018 | Общество

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Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Начало работ по восстановлению планетария в Пензе запланировано на 2019 год. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев в ходе встречи с сопредседателем Ассоциации планетариев России Андреем Лобановым, состоявшейся в мэрии в минувший вторник, 16 октября.

В Пензе в 2019 году планируется приступить к восстановлению планетария

Фото: Penza-gorod.ru

Виктор Кувайцев отметил, что задание на проектирование предполагает не только восстановление памятника, но и создание в нем социально значимого культурно-просветительского центра.

«Сохраняя форму, мы наполняем ее современным содержанием. Небольшую площадь здания используем по максимуму. Задействуем цокольный этаж, где разместятся тематические кружки, кафе и различные интерактивные познавательные выставки. Наша задача — создать комплекс, который бы привлекал постоянных посетителей и предоставлял им возможность с пользой проводить по несколько часов в планетарии», — пояснил он.

Мэр выразил уверенность, что научно-просветительское учреждение сможет стать альтернативой компьютерным играм и интернету для детей.

В свою очередь Андрей Лобанов отметил, что всего в России насчитывается около 40 стационарных планетариев, и пензенский может войти в десятку лучших за счет современного оснащения, заложенного в проект.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также в ходе встречи была представлена информация о первом этапе разработки проекта сохранения планетария.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция и оснащение деревянного здания планетария в Пензе, закрытого в 2010 году в целях безопасности посетителей, по предварительным данным, оцениваются в 177 млн. рублей.

В конце 2017 года губернатор Иван Белозерцев предположил, что работы можно будет начать в 2018 году. В качестве крайнего срока он назвал 2019-й.

Летом 2018 года специалисты муниципального унитарного предприятия «Объединенная городская служба градостроительства, архитектуры и технической инвентаризации» («ОГСАГиТИ») провели кадастровые работы по формированию земельного участка для реконструкции планетария.

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