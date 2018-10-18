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В Пензе представители власти почтили память жертв трагедии в Керчи

11:58 | 18.10.2018 | Общество

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Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Представители власти утром в четверг, 18 октября, возложили цветы к временному мемориалу скорби, который размещен около дома молодежи в Пензе в память о погибших в политехническом колледже в Керчи.

В Пензе представители власти почтили память жертв трагедии в Керчи

Фото: Pnzreg.ru

В частности, красные розы принесли первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, зампред правительства региона Василий Трохин, начальник управления внутренней политики облправительства Павел Маслов.

Также память погибших почтили мэр Виктор Кувайцев, его заместители, глава Пензы Николай Тактаров, главы администраций районов города и начальники управлений мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером в минувшую среду, 17 октября, у мемориала на площади перед домом молодежи собрались пензенские студенты, которые почтили память погибших в политехническом колледже в Керчи.

Планируется, что временный мемориал будет действовать до 19 октября.

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