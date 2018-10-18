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Военнослужащие 2-й армии смогут получать надбавку, превышающую оклад

13:21 | 18.10.2018 | Общество

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Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии в Поволжье, подразделения которой дислоцированы в том числе в Пензенской области, смогут в 2019 году ежемесячно получать весомые надбавки к окладу. Об этом сообщил командующий армией генерал-майор Рустам Мурадов.

Военнослужащие 2-й армии смогут получать надбавку, превышающую оклад

Фото: пресс-служба ЦВО

«Военнослужащие, успешно сдавшие итоговую проверку за 2018 год, ежемесячно в 2019 году будут получать надбавку к зарплате. За сдачу нормативов по физической подготовке на высший уровень военнослужащий будет получать 70% надбавки к должностному окладу, еще 30% — если покажет отличные результаты при выполнении классной квалификации. Также есть новая ежемесячная надбавка за почетное наименование подразделению», — сказал он.

Рустам Мурадов выразил мнение, что в настоящее время в войсках созданы все условия, чтобы стремиться к знаниям и добровольно заниматься физкультурой.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, с 16 октября на нескольких полигонах Приволжского федерального округа проходит итоговая за 2018 год проверка с привлечением около 10 тыс. военнослужащих и свыше 3 тыс. единиц техники 2-й гвардейской общевойсковой армии.

В настоящее время в составе данной армии находятся ракетные, артиллерийские, мотострелковые, инженерные и другие подразделения. Они дислоцированы в Удмуртии, Самарской, Оренбургской и Пензенской областях. Штаб находится в Самаре.

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