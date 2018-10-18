Сформирована программа фестиваля СМИ «А мы из Пензы» Общество

Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Программа седьмого фестиваля средств массовой информации «А мы из Пензы», который в 2018 году будет объединен с медиафорумом «Инфорум Союза журналистов России», сформирована оргкомитетом.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Во вторник, 30 октября, местом проведения мероприятия станет пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова.

В качестве почетных гостей приглашены председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и секретарь СЖР, председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Ожидается, что они примут участие в презентации СМИ региона, которая впервые будет организована в рамках фестиваля.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации департамента информполитики и СМИ Пензенской области Сергей Логинов, на ней можно будет увидеть оформленные в едином стиле стенды районных газет и «Пензенской правды», а также интерактивные презентации медиахолдингов региона.

Он уточнил, что к участию в выставке активно готовятся представители тех СМИ, которые летом присутствовали на совещании, посвященном фестивалю, однако также могут заявиться и другие.

«Это короткая презентация своих достижений максимум на две минуты», — сказал собеседник агентства, добавив, что выставка будет работать не весь день, а лишь некоторое время перед официальным открытием.

Сергей Логинов уточнил, что презентации готовятся в первую очередь для сотрудников средств массовой информации, а не для читателей, но посетители библиотеки также смогут ознакомиться с экспозицией.

В ходе официального открытия намечено показать фильм о предыдущих фестивалях, после чего выступят почетные гости.

Затем губернатор Иван Белозерцев наградит лауреатов журналистского конкурса «А мы из Пензы».

После этого начнется основная программа.

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Состоится открытый диалог на тему «Востребованность провинциальных журналистов в столице: хорошо учим или мало ценим?», модератором которого выступит секретарь СЖР Юлия Загитова. В дискуссии примут участие Иван Белозерцев и другие приглашенные гости.

В свою очередь секретарь СЖР, главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок» Владимир Касютин проведет семинар «Опыт лучших газет России».

Мастер-класс для электронных изданий «Сторителлинг и новые форматы — как превратить просто факты в интересную историю для онлайн-аудитории» даст руководитель мультимедийного проекта Russia Beyond АНО «ТВ-Новости» Всеволод Пуля.

Помимо этого, Юлия Загитова проведет для студентов и представителей электронных СМИ семинар «Медиатренды социальных сетей».

Ближе к завершению первого дня Владимир Касютин и главный редактор «Пензенской правды», председатель областной организации Союза журналистов России Павел Шишкин, которые входят в жюри конкурса «А мы из Пензы», проведут обзор представленных работ и аргументируют, за что вручены награды.

Последним мероприятием станет встреча заместителя генерального директора «Российской газеты» Евгения Абова с редакторами газет.

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На второй день запланировано лишь одно событие — семинар медиатренера, победителя российского конкурса «Газетный дизайн», ведущего раздела журнала «Журналист» Сергея Мешавкина «Перезагрузка издания — редизайн своими руками». Планируется, что образовательный блок для дизайнеров, операторов верстки и редакторов продлится в общей сложности около 7 часов.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Павел Шишкин, часть спикеров была предложена организаторами программы «Инфорум», а другие обсуждались в ходе совещаний с представителями пензенских СМИ в период подготовки фестиваля.

«Собственно говоря, мы исходили из того, чтобы по максимуму охватить большую часть тех сфер в профессии, которые есть. Мы понимаем, что идет развитие электронных СМИ активное, интернета, соцсетей, поэтому здесь Всеволод Пуля, поэтому здесь Юлия Загитова, чей авторитет, в общем-то, я думаю, сомнения не вызывает. В самых разных городах они собирают полные аудитории, различные ведут вебинары, и все называют, считают это очень полезным», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Владимир Касютин, уже выступавший на фестивалях предыдущих лет, был приглашен в очередной раз, поскольку он «сильнейший эксперт-практик» в сфере региональных СМИ и входит в состав жюри конкурса.