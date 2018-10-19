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В Бессоновском районе отработали действия при повреждении нефтепровода и пожаре

09:38 | 19.10.2018 | Общество

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Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. 12 единиц техники и 50 сотрудников МЧС приняли участие в учениях на территории Бессоновского района Пензенской области, в ходе которых были отработаны действия при разливе нефти на опасном производственном объекте.

В Бессоновском районе отработали действия при повреждении нефтепровода и пожаре

Фото: 58.mchs.gov.ru

По легенде, в результате повреждения трубы магистрального нефтепровода АО «Транснефть-Дружба» в районе села Десятая Артель разлилась нефть с дальнейшим возгоранием на площади 550 кв. метров, пострадали люди.

Незамедлительно к месту условной чрезвычайной ситуации выехали подразделения нештатного аварийно-спасательного формирования акционерного общества, спасатели Бессоновского района и пензенского ПСЦ, медики и специалисты центра гигиены и эпидемиологии.

Для оценки сложившейся обстановки подразделениями была произведена разведка с помощью беспилотного летательного аппарата и оперативной группы на мотовездеходе. Во избежание утечки разлитой нефти по реке были установлены боновые заграждения, произведен сбор нефти с поверхности воды и тушение условного возгорания.

Медики оказали помощь «пострадавшим» сотрудникам объекта.

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии произвели необходимые замеры воды.

«Все привлекаемые на учения службы с поставленными задачами справились успешно, взаимодействие отработано», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

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