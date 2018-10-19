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Температура в кузнецких детсадах №29 и №37 пришла в норму — прокуратура

12:10 | 19.10.2018 | Общество

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Кузнецк, 19 октября 2018. PenzaNews. Нарушения температурного режима, выявленные ранее в игровых и спальных комнатах детских садов №29 и №37 города Кузнецка Пензенской области, устранены. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Температура в кузнецких детсадах №29 и №37 пришла в норму — прокуратура. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отношении двух заведующих детскими садами возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Ранее прокуратура Кузнецка с привлечением специалистов территориального отдела управления Роспотребнадзора проверила соблюдение температурного режима в образовательных организациях города.

Произведенные замеры температуры в игровых и спальных помещениях детских садов не соответствовали нормам санитарно-эпидемиологического законодательства. Нарушения были установлены в детсадах №29 и №37.

Прокуратура внесла представления с требованиями незамедлительно устранить нарушения.

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