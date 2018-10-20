Прощание с Олегом Авдеевым состоится в Пензе 21 октября Общество

Пенза, 20 октября 2018. PenzaNews. Прощание с заместителем председателя пензенского областного отделения Русского географического общества по внутрирегиональному развитию и работе с персоналом Олегом Авдеевым, который скончался после продолжительной болезни, состоится 21 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов.

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Он уточнил, что оно пройдет с 10.00 до 11.00 в ритуальном зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

«В 11.15 состоится отпевание в Покровском архиерейском соборе», — сказал собеседник агентства.

Игорь Пантюшов добавил, что Олег Авдеев будет похоронен на Ново-Западном кладбище.

Авдеев Олег Валерьевич был членом постоянной комиссии по военно-патриотическому воспитанию молодежи областного совета ветеранов внутренних войск, ветераном МВД РФ, полковником в отставке.

В 1985 году окончил Пензенский политехнический институт по специальности «Инженер-конструктор радиоэлектронной аппаратуры».

С 1985 по 1996 годы работал в научно-исследовательском институте.

С 1996 по 2010 годы служил в МВД России на инженерных должностях, затем последовательно занимал должности преподавателя, старшего преподавателя, начальника кафедры в системе повышения квалификации сотрудников ведомства и военнослужащих внутренних войск.

Неоднократно направлялся в служебные командировки в Дагестан, на Сахалин, на Чукотку.

За период службы в МВД России неоднократно поощрялся главным командованием внутренних войск ведомства.

Являлся членом федерации радиоспорта Пензенской области, начальником коллективной радиостанции при областной станции юных техников, руководителем подростковой секции радиоэкспедиций.

Активно занимался фотографией, увлекался географией и историей региона.