В Пензе на полковника полиции неправомерно наложили дисциплинарное взыскание Общество

Пенза, 21 октября 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы частично удовлетворил исковые требования полковника полиции, который добивался отмены приказа начальника УМВД России по Пензенской области от 22 мая 2018 года о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

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Как поясняется в сообщении, размещенном на сайте суда, незаконными признаны два документа — заключение служебной проверки от 11 мая 2018 года, в котором говорилось о нарушении полицейским требований п. «а», «к» ст. 7, ст. 11, ст. 15, ст. 16 Дисциплинарного устава органов внутренних дел РФ, и приказ УМВД России по Пензенской области от 22 мая 2018 года о его привлечении к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Нарушение, за которое был наказан страж порядка, выразилось в том, что полковник полиции якобы давал подчиненным сотрудникам указание в обязательном порядке направлять иностранцев и лиц без гражданства в ФГУП «Паспортно-визовый сервис» для оказания им платных услуг и принимать определенных людей вне очереди.

Вместе с тем суд пришел к выводу, что он лишь рекомендовал информировать посетителей о порядке работы предприятия с целью сокращения времени оформления документов. При этом конкретных примеров того, каких именно граждан и когда полицейский будто бы распоряжался принимать без очереди, в материалах проверки не приведено.

В ходе рассмотрения дела работодатель не смог представить доказательств, подтверждающих нарушение перечисленных статей дисциплинарного устава, в связи с чем заключение служебной проверки и приказ о неполном служебном соответствии признаны незаконными.

В удовлетворении заявленных истцом требований об отмене оспариваемого приказа и дисциплинарного взыскания было отказано. При признании приказа работодателя незаконным суду не предоставлено право его отмены, так как это является полномочием ответчика на стадии исполнения судебного акта.

О каком именно полковнике полиции идет речь на сайте Ленинского районного суда, не сообщается, однако указано, что решение было принято 2 октября.

В этот же день, согласно картотеке дел, судья Андрей Лидин частично удовлетворил иск бывшего начальника управления по вопросам миграции (УВМ) УМВД России по Пензенской области Эдуарда Горохова к региональному УМВД.

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По результатам служебной проверки, заключение которой утверждено 11 мая 2018 года, он был предупрежден о неполном служебном соответствии (приказ УМВД России по Пензенской области от 22 мая 2018 года №887) в связи с нарушением требований п. «а», «к» ст. 7, ст. 11, ст. 15, ст. 16 Дисциплинарного устава органов внутренних дел Российской Федерации.

29 июня по материалам регионального управления ФСБ, ГУСБ МВД России и ОРЧ СБ пензенского УМВД в отношении Эдуарда Горохова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Впоследствии было принято решение об увольнении полковника полиции Эдуарда Горохова из органов внутренних дел (приказ УМВД России по Пензенской области от 12 июля 2018 года №1176).

Материалы для реализации принятого решения были направлены в департамент государственной службы и кадров (ДГСК) МВД России. 23 августа они возвращены без реализации. В связи с этим пункт приказа УМВД России по Пензенской области в части привлечения Эдуарда Горохова к дисциплинарной ответственности в виде увольнения отменен.