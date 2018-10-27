В пензенском зоопарке рассказали, как проходит подготовка к зиме
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Пенза, 27 октября 2018. PenzaNews. Часть животных пензенского зверинца переведена в закрытые вольеры в связи с наступлением холодов. Об этом говорится в заметке под заголовком «Зоопарк готовится в зиме», опубликованной на сайте учреждения.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В ней отмечается, что на новом месте посетители уже могут увидеть фенеков, сурикатов и патагонскую мару.
«Также переведены в зимовочные помещения попугаи и тропические птицы, они всю зиму будут недоступны для просмотра. Зебра Чапмана, африканские страусы и львы в небольшой мороз с удовольствием гуляют на улице. Закрывают их только при значительном похолодании», — добавляется в сообщении.
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В нем говорится, что гималайский медведь стал реже выходить из своего домика и готовится к спячке.
«Бурые медведи Матвей и Захар в спячку не впадают, только становятся менее активными, чем летом. Приматы с наступлением холодов тоже перестали выходить на улицу, но их можно будет увидеть через стеклянные витрины зимних вольеров», — уточняется в тексте.
Также в нем поясняется, что полярный и канадские волки, лисы, двугорбые верблюды, домашние яки, амурские тигры, белый медведь, хищные птицы и совы останутся на привычном месте.
«В их вольерах создают благоприятные условия для зимовки, логова и домики-укрытия будут утеплены сеном», — говорится в заметке.